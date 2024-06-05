Сонько продолжит выступать за «Енисей»

«Енисей» заключил новое соглашение с форвардом Дмитрием Сонько, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Дмитрий Сонько продолжит играть в «Енисее». Баскетбольный клуб «Енисей» и молодой российский форвард заключили новое соглашение: воспитанник клуба продолжит защищать цвета Красноярского края», — говорится в заявлении «Енисея».

В минувшем сезоне 23-летний Сонько провел 24 матча в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели за 12 минут игрового времени составили — 2,8 очка + 1,2 подбора + 0,2 передачи + 0,4 перехвата.