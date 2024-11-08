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Сегодня, 14:45

Спеллмен поделился мнением об уровне Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» назвал качества, которые ему важно развивать для успешной игры в Европе.

— Приятно работать с Чави Паскуалем? Не слишком ли у него большой плейбук в отличие от других ваших тренеров?

— У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел. Но при этом информация из него воспринимается нормально. Это значит, что он хорошо делает свою работу.

— В целом как бы вы оценили уровень Лиги ВТБ?

— Это очень конкурентный турнир, тут нет проходных матчей, много дальних выездов. Побеждать тут непросто, это я точно могу сказать. Чем-то похоже на NCAA? Скорее нет. Тут другие скорости, другой уровень контакта.

— Вы уже показали себя как человек, который умеет все на площадке. Бросить трехочковый, классно сыграть в посту, отдать тонкую передачу... Есть ли какой-то элемент, который вы бы еще хотели прокачать?

— Наверное, ведение мяча и быстрое принятие решений. Мне кажется, над этим надо усиленно работать. Это очень важные качества для европейского баскетбола, где на счету каждое владение.

— Какому навыку и у кого вы бы хотели научиться? Например, Алекса Аврамович сказал, что это был бы степбек Джеймса Хардена.

— Бросок с отклонением как у Дирка Новицки.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Омари Спеллмен (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Енисея&raquo;. «Что бы я добавил в свой арсенал? Бросок с отклонением как у Новицки». Первое интервью Спеллмена

Баскетбол
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