Спеллмен поделился мнением об уровне Лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» назвал качества, которые ему важно развивать для успешной игры в Европе.

— Приятно работать с Чави Паскуалем? Не слишком ли у него большой плейбук в отличие от других ваших тренеров?

— У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел. Но при этом информация из него воспринимается нормально. Это значит, что он хорошо делает свою работу.

— В целом как бы вы оценили уровень Лиги ВТБ?

— Это очень конкурентный турнир, тут нет проходных матчей, много дальних выездов. Побеждать тут непросто, это я точно могу сказать. Чем-то похоже на NCAA? Скорее нет. Тут другие скорости, другой уровень контакта.

— Вы уже показали себя как человек, который умеет все на площадке. Бросить трехочковый, классно сыграть в посту, отдать тонкую передачу... Есть ли какой-то элемент, который вы бы еще хотели прокачать?

— Наверное, ведение мяча и быстрое принятие решений. Мне кажется, над этим надо усиленно работать. Это очень важные качества для европейского баскетбола, где на счету каждое владение.

— Какому навыку и у кого вы бы хотели научиться? Например, Алекса Аврамович сказал, что это был бы степбек Джеймса Хардена.

— Бросок с отклонением как у Дирка Новицки.