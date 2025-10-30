Директор «Самары» — о странном уходе Касьянова: «Решение было принято под влиянием агентов»

Спортивный директор БК «Самара» Андрей Федоров в интервью «СЭ» объяснил переход форварда Ивана Касьянова в «Зенит» в марте прошлого года.

— Вопрос про Ивана Касьянова, который наряду с Егором Амосовым считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Не обидно было потерять его по ходу прошлого сезона?

— Тут ситуации немного разные. Амосов долгое время был в первой команде. После отъезда легионеров стал игроком стартовой пятерки и поехал на Матч звезд от нашего клуба. Касьянов же был капитаном молодежки, привлекался в основную команду, но там его практически не заигрывали. Делали это сознательно. Ваня пропустил два сезона до этого, имел определенные проблемы со здоровьем, и клуб помогал ему их решить. Поэтому было рискованно заигрывать его на два фронта, но надежды на него и правда были большие. При переходе же из одного юрлица в другое он решил выбрать другой путь развития своей карьеры. Мы виделись прошедшим летом, можно было рассмотреть вопрос его возвращения, но пока не срастается в этом плане.

— Испытали ли вы разочарование от его выбора?

— Скорее удивление. У нас не было информации до самого последнего момента. Видимо, решение было принято под влиянием агентов. Больше 10 лет его знаю. Человеческие и игровые качества Вани меня всегда впечатляли.