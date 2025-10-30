Директор «Самары» — о Михайловском: «Он пример для многих ребят»

Спортивный директор БК «Самара» Андрей Федоров назвал игроков, которые радуют его на старте сезона.

«Ожидал ли я такой высокой результативности от Никиты Михайловского? Этот вопрос правильнее задать Владиславу Коновалову. Он знал его возможности лучше всех в мире, так как работал с ним на ранних этапах карьеры. Приглашение Никиты было его инициативой. Понятно, что то, как он раскрывается, для нас радость. Михайловский — пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя, несмотря ни на что (последние два сезона баскетболист мало играл в составе ЦСКА. — Прим. «СЭ»).

Помимо Никиты, меня впечатляет прогресс Чебуркина и Чеваренкова. Знаю, что по ним тоже было много сомнений у специалистов. Но Дмитрий сейчас один из лучших снайперов чемпионата, Артем проявляет себя как основной разыгрывающий. Играет много, хорошо защищается. По первым матчам у него были проблемы с перебором фолов, но он сделал правильные выводы, ментально адаптировался к повышению в классе. Все-таки в Лиге ВТБ не такие скорости, не такой уровень соперников, как в Суперлиге», — подчеркнул Федоров в интервью «СЭ».

Михайловский в среднем набирает 21,7 очка, 8 подборов и 2,8 передачи в среднем за игру.