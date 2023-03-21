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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:43

Стали известны даты и время матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Единая лига ВТБ опубликовала даты и время матчей 1/4 финала плей-офф турнира.

В четвертьфиналах плей-офф сезона-2022/23 в сериях до трех побед (по схеме 2-2-1) встретятся: ЦСКА и вторая лучшая команда группы Б, УНИКС и победитель группы Б, «Зенит» — МБА, «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань».

Матчи будут начинаться на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного сезона. Итоговые пары 1/4 финала плей-офф определятся до 26 марта включительно.

Расписание (время матчей московское):

ЦСКА — «Парма» / «Автодор» / «Самара» / «Енисей»
1-я игра — 31 марта, 20.00 в Москве
2-я игра — 2 апреля, 14.00 в Москве
3-я игра — 5 апреля, 15.30/18.00 на площадке второй лучшей команды группы Б
4-я игра — 7 апреля, 15.30/18.00 (мск) на площадке второй лучшей команды группы Б (*)
5-я игра — 10 апреля, 20.00 (мск) в Москве (*)

УНИКС — «Парма» / «Автодор» / «Самара»
1-я игра — 1 апреля, 18.00 в Казани
2-я игра — 3 апреля, 19.00 в Казани
3-я игра — 6 апреля, 17.30/20.00 на площадке победителя группы Б,
4-я игра — 8 апреля, 15.00 на площадке победителя группы Б, (*)
5-я игра — 11 апреля, 19.00 в Казани (*)

«Зенит» — МБА
1-я игра — 1 апреля, 16.00 в Санкт-Петербурге
2-я игра — 3 апреля, 20.00 в Санкт-Петербурге
3-я игра — 6 апреля, 19.30/20.00 а Москве
4-я игра — 8 апреля, 17.00 в Москве (*)
5-я игра — 11 апреля, 20.00 в Санкт-Петербурге (*)

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»
1-я игра — 31 марта, 19.30 на площадке 4-й команды регулярного чемпионата
2-я игра — 2 апреля, 16.00 на площадке 4-й команды регулярного чемпионата
3-я игра — 5 апреля, 20.00 на площадке 5-й команды регулярного чемпионата
4-я игра — 7 апреля, 20.00 на площадке 5-й команды (*)
5-я игра — 10 апреля, 19.30 на площадке 4-й команды (*)

(*) — если понадобится

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК МБА
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
БК ЦСКА
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