Суперкубок Единой лиги ВТБ: участники и расписание матчей турнира

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 11 по 14 сентября

4-й розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024 пройдет с 11 по 14 сентября. Турнир состоится на «ВТБ Арене» в Москве.

В Суперкубке примут участие четыре сильнейших клуба по итогам прошлого сезона, а также две зарубежные команды: ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», действующий чемпион Адриатической лиги «Црвена Звезда» (Сербия) и клуб-участник Еврокубка «Бешикташ» (Турция).

Расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ

11 сентября, среда

17.00. УНИКС — «Бешикташ»

20.00. ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

12 сентября, четверг

17.00. «Зенит» — «Бешикташ»

20.00. ЦСКА — «Црвена Звезда»

13 сентября, пятница

17.00. «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда»

20.00. УНИКС — «Зенит»

14 сентября, суббота

13.00. Матч за 5-е место

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал.

Время начала — московское.

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