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Единая лига ВТБ

Сегодня, 07:26

Суприм Ханна стал игроком «Енисея»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Минска» Супримом Ханной.

28-летний американец ранее выступал в российской Суперлиге за «Новосибирск» (2019/2020) и «Университет-Югру» (2021). Сезон-2021/22 он завершал в сербской «Колубаре», а в ноябре 2022 года присоединился к «Минску».

Ханна покинул белорусский клуб в январе 2023, отказавшись пойти на уступки в зарплате. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона.

Средняя статистика баскетболиста в 10 матчах Единой лиги ВТБ за «Минск» составила 8,9 очка, 1,8 передачи, 1,7 подбора за 19 минут на паркете.

Источник: https://t.me/bc_enisey/840
БК Енисей
БК Минск
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