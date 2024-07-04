Такианос продолжит работу на посту главного тренера «Астаны»

«Астана» подписала новый контракт с главным тренером Фотисом Такианосом, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

55-летний греческий специалист возглавляет казахстанскую команду с февраля 2024 года.

В «Астане» отметили, что в новом сезоне Такианосу будут помогать Глеб Плотников и Дмитрий Базаревич. За физическую подготовку станет отвечать Роман Лавров, ранее занимавший аналогичную должность в «Руне».

В сезоне-2023/24 «Астана» заняла 13-е место в Единой лиге ВТБ, а также стала чемпионом и обладателем Кубка Казахстана.