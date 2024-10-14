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Сегодня, 01:24

Тараканов объяснил, благодаря чему ЦСКА обыграл «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (83:77) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У ЦСКА было феерическое начало, 15 очков набрали, потом немного сдулись. «Зенит» показал, что является большой командой, сумел оправиться от удара и подойти вплотную. Это была игра равных соперников, но ЦСКА был лучше сегодня в защите. Классная победа для ЦСКА, но и для «Зенита» поражение не должно быть горьким, они часто догоняли и могли победить, но немного не повезло.
У «Зенита» отличный состав, способный на многое. Мне очень понравился Дуэйн Бэйкон, видно, что он прибавил физически, сегодня его никто не мог остановить», — приводит ТАСС слова Тараканова.

ЦСКА занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, «Зенит» идет на третьей строчке.

Источник: ТАСС

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