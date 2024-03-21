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Единая лига ВТБ

21 марта, 13:55

Тараканов: «В отсутствие Уэйра у ЦСКА нет лидера»

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Бывший форвард ЦСКА Сергей Тараканов оценил игру армейцев без разыгрывающего команды Каспера Уэйра.

«Нет лидера в отсутствие Уэйра, конечно же. Сейчас все вспоминают Уэйра, потому что мужичок с ноготок, такой боец. Это не значит, что с ним было бы совсем все по-другому, но, конечно, многое поменялось бы», — приводит слова Тараканова Legalbet.

20 февраля стало известно, что 34-летний американец перенес операцию на одной из костей правой стопы.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Уэйр сыграл за ЦСКА 26 матчей, набирая в среднем 13,9 очка, делая 1,5 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата.

Источник: Legalbet
БК ЦСКА
Сергей Тараканов
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