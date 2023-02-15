Тараканов ожидает равной игры между баскетболистами ЦСКА и УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов считает, что матч второго этапа регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом будет равным и может дойти до овертайма.

«ЦСКА недавно сыграл против «Зенита» не на своем уровне, но потом выиграли следующую встречу. УНИКС тоже по ходу сезона оплеухи получил, в начале сезона казанцы играли лучше всех, потом был провал. Мне кажется, игра будет равной и может дойдет до овертайма. Многое будет зависеть от связки армейцев Алексея Шведа с Николой Милутиновым. Игра будет непредсказуемой, и в этом я вижу позитив для зрителей», — приводит слова Тараканова ТАСС.

Матч между ЦСКА и УНИКСом пройдет 15 февраля в Казани и начнется в 20:00 мск.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 26 матчах. УНИКС располагается на второй строчке, на счету казанцев 47 очков по итогу 25 встреч.