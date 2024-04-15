Тараканов считает, что Пистиолис может взбодрить игроков ЦСКА

Олимпийский чемпион ЦСКА Сергей Тараканов поделился мнением о новом главном тренере красно-синих Андреасе Пистиолисе.

«Я думаю, он может взбодрить игроков и несколько поменять тактику. Очень интересный ход, но, принесет ли он свои плоды, покажет только время», — приводит слова Тараканова ТАСС.

15 апреля ЦСКА отправил Эмила Райковича в отставку. Его место до конца сезона займет Андреас Пистиолис.

Армейцы по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняли третье место, в 1/4 финала красно-синие сыграют с красноярским «Енисеем».