Тараканов считает, что Пистиолис может взбодрить игроков ЦСКА

Сегодня, 14:22
Олимпийский чемпион ЦСКА Сергей Тараканов поделился мнением о новом главном тренере красно-синих Андреасе Пистиолисе.
«Я думаю, он может взбодрить игроков и несколько поменять тактику. Очень интересный ход, но, принесет ли он свои плоды, покажет только время», — приводит слова Тараканова ТАСС.
15 апреля ЦСКА отправил Эмила Райковича в отставку. Его место до конца сезона займет Андреас Пистиолис.
Армейцы по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заняли третье место, в 1/4 финала красно-синие сыграют с красноярским «Енисеем».