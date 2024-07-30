Тимофей Герасимов подписал контракт с «Енисеем»

Российский защитник Тимофей Герасимов стал игроком «Енисея», сообщает пресс-служба красноярской команды.

27-летний баскетболист проведет сезон-2024/25 в составе «Енисея».

Герасимов уже играл за красноярский клуб с 2021 по 2023 год. Летом прошлого года он подписал контракт с «Зенитом», который покинул по окончании сезона Единой лиги ВТБ-2023/24. В клубе из Санкт-Петербурга защитник в 33 матчах в среднем набирал 2,5 очка, совершал 0,8 подбора и отдавал 0,6 передачи.

C «Зенитом» он стал обладателем Кубка России и Суперкубка, а также завоевал бронзовые медали чемпионата.