Тимофей Герасимов станет игроком «Зенита»

Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов определился с новым местом работы.

По информации «СЭ», 26-летний разыгрывающий близок к подписанию долгосрочного контракта с «Зенитом». У Герасимова были и другие серьезные предложения от ведущих клубов Лиги ВТБ, но он предпочел переезд в Санкт-Петербург.

В прошедшем сезоне Герасимов выступал за «Енисей», в среднем набирая 8,6 очка, 4,3 подбора и 4 передачи в Единой лиге-2022/23, а также был выбран на Матч всех звезд-2023. В Красноярске Тимофей провел два сезона. Ранее уроженец Ростова-на-Дону выступал в «Локомотиве-Кубань» и «Нижнем Новгороде».