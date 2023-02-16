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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:24

Тимофей Герасимов заменит Николу Милутинова в Матче всех звезд

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник красноярского «Енисея» Тимофей Герасимов заменит в команде «Новой Школы» центрового ЦСКА Николу Милутинова, который не сможет принять участия в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023 из-за травмы, сообщает пресс-служба лиги.

Также Герасимов заменит в конкурсе трехочковых защитника «Зенита» Томаса Эртеля, выбывшего на неопределенный срок в связи с травмой колена.

Тимофей Герасимов сыграл в 25 матчах «Енисея» в этом сезоне, в 22 из которых вышел в стартовом составе. В среднем 25-летний защитник проводит на паркете чуть более 25 минут и набирает 9 очков, 4 подбора и 3,8 передачи.

Герасимов лидирует в Единой лиге по проценту реализации трехочковых: в сезоне-2022/23 он атакует с периметра с 53,4 процента точности.

Матч звезд Единой лиги пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

БК Енисей
БК ЦСКА
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