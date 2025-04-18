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Сегодня, 11:20

Мозгов: «Зубков — один из лучших игроков этого сезона Лиги ВТБ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион НБА, призер Олимпиады Тимофей Мозгов похвалил форварда МБА-МАИ Андрея Зубкова. В матче плей-ин с «Енисеем» Зубков набрал 25 очков и 10 подборов.

«Классная получилась игра. Зубков — просто герой. Успевал везде, собрал невероятное количество подборов в нападении. На мой взгляд, Андрей — один из лучших игроков этого сезона Лиги ВТБ. Еще бы отметил Женю Воронова — наш молодой талант (смеется) и Влада Трушкина. Они сделали эту игру втроем», — отметил «СЭ» титулованный центровой.

Также Мозгов отметил, что у него нет команды, которую он будет поддерживать в плей-офф Единой лиги.

«Ни за кого не болею, — продолжил Тимофей. — Если буду приходить на игру, буду выбирать себе фаворита».

За последнюю путевку в плей-офф МБА поспорит с «Пармой». Матч состоится 19 апреля.

БК МБА
Андрей Зубков
Тимофей Мозгов
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