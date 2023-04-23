Томас Эртель признан дебютантом года в Единой Лиге

Защитник «Зенита» Томас Эртель признан лучшим дебютантом в сезоне 2022/23, сообщает пресс-служба Единой Лиги ВТБ.

Награда вручается игроку, который лучше всех провел свой первый сезон в Единой Лиге ВТБ.

«Для меня очень приятно получить эту награду. Лига ВТБ — очень сильный турнир, и здесь очень непросто выделиться. Рад, что у меня это получилось, но это заслуга команды, которая в меня верила и верит. Теперь же нужно скорее забыть про личную награду, потому что впереди у нас — важнейшие матчи полуфинала с УНИКСом», — заявил Эртель.

Эртель принял участие в 28 матчах в регулярном сезоне 2022/23, набирая в среднем 13,3 очка, 8,6 передачи и 2,4 подбора при 16,5 балла за эффективность.