Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:01

Джекири — о любимых новогодних блюдах: «Селедка под шубой — круто»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нигерийский центровой ЦСКА Тони Джекири рассказал, как празднует Новый год, а также перечислил любимые праздничные блюда.

«Я обычно праздную Новый год в кругу семьи. Мы все готовим ужин и вместе встречаем праздник. Кстати говоря, я знаю, что у русских есть специальное новогоднее меню. В прошлом году я впервые попробовал селёдку под шубой, и мне понравилось! Селёдка под шубой — круто! Но в нашей семье на столе обычно что-то более обычное: индейка, курица, рис и всякое такое», — цитирует Джекири Legalbet.ru.

30-летний баскетболист выступает за ЦСКА с 2023 года. С 2021 года по 2022 год нигериец также играл в составе УНИКСа.

В нынешнем сезоне Джекири провел 21 матч, в среднем набирая по 10,5 очков, делая 5,1 подбора и 0,9 передачи за встречу.

Источник: Legalbet.ru
1
Баскетбол
БК ЦСКА
Читайте также
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
Сегодня
Вчера
Неделя