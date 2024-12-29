Джекири — о любимых новогодних блюдах: «Селедка под шубой — круто»

Нигерийский центровой ЦСКА Тони Джекири рассказал, как празднует Новый год, а также перечислил любимые праздничные блюда.

«Я обычно праздную Новый год в кругу семьи. Мы все готовим ужин и вместе встречаем праздник. Кстати говоря, я знаю, что у русских есть специальное новогоднее меню. В прошлом году я впервые попробовал селёдку под шубой, и мне понравилось! Селёдка под шубой — круто! Но в нашей семье на столе обычно что-то более обычное: индейка, курица, рис и всякое такое», — цитирует Джекири Legalbet.ru.

30-летний баскетболист выступает за ЦСКА с 2023 года. С 2021 года по 2022 год нигериец также играл в составе УНИКСа.

В нынешнем сезоне Джекири провел 21 матч, в среднем набирая по 10,5 очков, делая 5,1 подбора и 0,9 передачи за встречу.