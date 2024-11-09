Тренер «Автодора» Рауд — о Родионове: «Владимир Евстафьевич — легенда российского баскетбола»

Старший тренер «Автодора» Эдуард Рауд в интервью «СЭ» отметил, что ему удалось получить много ценных советов от бессменного руководителя саратовского клуба Владимира Родионова. Владимир Евстафьевич скончался 18 декабря 2023 года.

— Удалось ли вам пообщаться с Владимиром Родионовым? Понять его философию?

— Да, так получилось, что перед началом прошлого сезона я рано приехал в расположение саратовского клуба. Поэтому у меня было много возможностей пообщаться с Владимиром Евстафьевичем. Очень часто говорили про развитие молодежи, про игроков, которых клуб подписал, которых привезти не получилось. Конечно, Родионов — легенда российского баскетбола, человек обладал феноменальными знаниями, харизмой. Тут двух мнений быть не может.

Его желание играть исключительно в быстрый баскетбол? Он четко понимал, в какие коридоры надо бежать, видел это развитие, видел, какие игроки нужны под эту систему. Хотел наказывать соперника за каждую ошибку.

Однако нет ни одного тренера, который не хочет играть в быстрый баскетбол. Все хотят агрессивно защищаться, убегать в быстрые прорывы и забивать легкие мячи. Насколько на практике это получается — всегда большой вопрос, а перед нами же стоит конкретная задача играть в быстрый баскетбол. Олег Родионов сторонник того, чтобы продолжать дело отца. Другое дело, что у нас есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Говорю про череду травм, которая на нас обрушилась. Это не позволяет нам играть широкой ротацией. Будет очень интересно посмотреть, когда у нас будет полный ростер.

— Вы довольны своим функционалом в «Автодоре»?

— Более чем. У меня большая зона ответственности, для меня это было очень важно. Было еще два предложения от клубов Единой лиги, но там надо было идти на позицию скаута. Кажется, что это уже пройденный этап, хотя, безусловно, есть разные задачи. Можно, например, пойти скаутом в топ-клуб Евролиги и продолжать свой профессиональный рост. Еще важный момент: у нас самый малочисленный тренерский штаб в Лиге ВТБ.