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Сегодня, 19:22

Пистиолис о поражении от «Локо»: «Важным моментом стали две добавки Елатонцева»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал ключевые эпизоды, которые привели к выездному поражению от «Локомотива-Кубань» (65:69) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», соперники были решительнее в ключевые моменты, — отметил на пресс-конференции Пистиолис. — Мы начали с правильным настроем, действовали жестко и агрессивно на обеих сторонах площадки. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы продолжали создавать качественные броски, но стали промахиваться, тем самым предоставив шанс оппонентам. Наша нерешительность, которая проявилась в этот момент, дала соперникам шанс добавить в агрессивности. С одной стороны, 69 пропущенных очков в выездном матче — хороший результат. С другой, возьми мы на пять подборов на нашем щите больше, «Локо» набрал бы вовсе 50 с небольшим. Важным моментом стали две добавки Елатонцева, не случись которых, мы могли бы добиться перелома в игре, и подбор в нападении, который привел к повторному трехочковому Кливленда в концовке — второй раз кряду он не прощает».

ЦСКА и «Зенит» одержали по 18 побед в 21 матче и лидируют в регулярном чемпионате. У «Локомотива-Кубань» (16 побед и 5 поражений) — четвертое место.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
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