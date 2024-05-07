Пистиолис: «ЦСКА играл мягко — это неприемлемо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от «Зенита» (81:93) во втором матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы говорили после первой игры — здесь и в раздевалке, — что «Зенит» отреагирует, в команде собраны хорошие игроки. К сожалению, мы не отреагировали так, как должны, играли очень мягко. Это неприемлемо.

Но это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет. Я ожидаю и сделаю все для того, чтобы к следующим матчам мы подошли по-другому — как минимум ментально», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Счет в серии стал ничейным: 1-1. Третья игра пройдет 10 мая в Москве.