Сегодня, 17:56

Пистиолис: «ЦСКА проиграл УНИКСу из-за собственных ошибок в решающие моменты»

Руслан Минаев

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал причины поражение от УНИКСа (75:76) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой. Также спасибо болельщикам ЦСКА, которые приехали в Казань, из поддержка очень важна для нас. Хочу также отметить болельщиков УНИКСа, которые создали классную атмосферу. В конце концов мы проиграли из-за собственных ошибок, прежде всего в решающие моменты. Но даже если бы выиграли сегодня, я не был бы доволен качеством баскетбола, которое мы показывали. Сегодня мы совершили больше потерь, чем передач. Это особенно неприятно, потому что это случилось в такой важной игре. Надо сделать правильные выводы», — цитирует тренера пресс-служба армейцев.

ЦСКА потерпел 2-е поражение при 9 победах и занимает вторую строчку в таблице чемпионата. УНИКС лидирует с 9 победами в 10 играх.

1

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА имеет 20 турнирных очков и занимает 1-е место. У УНИКСа - 19 очков и 2-е место.

    15.11.2025

    БК УНИКС
    БК ЦСКА
    Андреас Пистиолис
