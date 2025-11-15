Пистиолис: «ЦСКА проиграл УНИКСу из-за собственных ошибок в решающие моменты»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал причины поражение от УНИКСа (75:76) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой. Также спасибо болельщикам ЦСКА, которые приехали в Казань, из поддержка очень важна для нас. Хочу также отметить болельщиков УНИКСа, которые создали классную атмосферу. В конце концов мы проиграли из-за собственных ошибок, прежде всего в решающие моменты. Но даже если бы выиграли сегодня, я не был бы доволен качеством баскетбола, которое мы показывали. Сегодня мы совершили больше потерь, чем передач. Это особенно неприятно, потому что это случилось в такой важной игре. Надо сделать правильные выводы», — цитирует тренера пресс-служба армейцев.

ЦСКА потерпел 2-е поражение при 9 победах и занимает вторую строчку в таблице чемпионата. УНИКС лидирует с 9 победами в 10 играх.