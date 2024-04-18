Тренер ЦСКА Пистиолис заявил, что российский баскетбол не удалось уничтожить

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о том, что армейский клуб не выступает в Евролиге.

«Меня не волнует, что ЦСКА не играет в Евролиге. Я впечатлен тем, что происходит в Единой лиге ВТБ. Несмотря на сложности, турнир сохранил высокий уровень. Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен и это будет конец Единой лиги, но этого не случилось», — приводит слова Пистиолиса ТАСС.

Российские клубы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.