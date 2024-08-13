Тренер сборной Словении Секулич признался, что ему стыдно за свой уровень русского языка

Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Как ваш русский язык? Удалось его выучить?

— Это то, за что мне немного стыдно. Я мог бы говорить лучше. В офисе мы не так много разговаривали по-русски. С игроками тоже чаще всего коммуницировали на английском языке. Понимаю практически все, когда со мной говорят на русском. Конечно, я могу выражаться, но мой уровень мог бы быть намного лучше. Уверен, что мои дети лучше разговаривают на русском, чем я. Ведь они ходят в российскую школу.

— Они что-то рассказывали о занятиях?

— Они много учатся, делают домашнюю работу. Мне повезло с детьми. Моя жена помогает им. Как я уже сказал, в России я чувствую себя как дома. И здесь проще находиться, когда близкие рядом.

— Помогали детям с домашней работой?

— Видел их учебники, но скорее с помощью переводчика, делал фото и так пытался разобраться в том, что там написано.

10 августа «Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с главным тренером Александером Секуличем. В сезоне-2023/24 краснодарцы заняли четвертое место в Единой лиге ВТБ.