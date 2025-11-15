Видео
Сегодня, 19:03

Перасович — о победе над ЦСКА: «Мы проявили характер и нашли способ выиграть матч»

Сергей Ярошенко

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над ЦСКА (76:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Играть против ЦСКА всегда тяжело. Даже несмотря на то, что мы создавали себе задел по ходу матча, соперник быстро сравнивал счет. Сегодня у нас было много хороших моментов. Нам удалось забрать больше подборов. ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Они вынуждали нас атаковать из-за дуги, но мы столкнулись с проблемой реализации трехочковых попыток. В конечном итоге мы проявили характер. Сумели справиться со сложностями, сыграли собранно и нашли способ выиграть матч», — приводит слова тренера пресс-служба лиги.

УНИКС одержал 9-ю победу в 10 матчах и лидирует в таблице чемпионата. ЦСКА потерпел 2-е поражение при 9 победах и занимает вторую строчку.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
