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Сегодня, 12:23

Тренер «Уралмаша» Вергун объяснил, почему считает УНИКС фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун рассказал, кого считает фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Сложилось впечатление, что УНИКС имеет опыт прошлого года и очень солидный состав, качественный. Мне кажется, что они знают уже, как это сделать. Все может поменяться в один день. Ключевой игрок может получить травму, и ситуация может на площадке измениться. Как команды подошли и как они выглядят сейчас, мне кажется, что у УНИКСа больше всего шансов», — цитирует тренера ТАСС.

В полуфинальной серии плей-офф УНИКС проигрывает «Локомотив-Кубани» со счетом 1-2 в серии. Четвертый матч состоится 13 мая.

Источник: ТАСС
Баскетбол
БК УНИКС
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