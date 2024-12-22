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Сегодня, 19:25

Тренер «Уралмаша» Вергун: «Человеческий потенциал у «Зенита» оказался поглубже»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ (79:89).

«Игра простая — нужно забросить мяч в кольцо. Вроде бы мы все делали, как мы хотели, как планировали, но не забили свои сложные мячи. Очень многие свободные мячи промазали. Наверное, человеческий потенциал у «Зенита» оказался поглубже. Мы в какой-то момент просели и не очень удачно зашли. Игроки не дали того, чего хотелось. Сопернику удалось сделать рывок. Мы промазали много штрафных. Соперник забил много тяжелых мячей. На мой взгляд, по уровню сопротивления абсолютно нет претензий к ребятам. Это — уровень мастерства. «Зенит» — неплохая команда, с очень неплохим тренером во главе, — передает слова Вергуна корреспондент «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА одержали по 18 побед в 21 матче и лидируют в регулярном чемпионате. «Уралмаш» (10 побед и 11 поражений) — шестой.

БК Зенит
БК Уралмаш
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