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Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:41

Паскуаль: «Поздравляю ЦСКА, но «Зенит» будет готов через 48 часов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (67:82) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА. Через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков.

Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.

Счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

 
 
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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