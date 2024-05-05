Паскуаль: «Поздравляю ЦСКА, но «Зенит» будет готов через 48 часов»

Сегодня, 23:41
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (67:82) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю ЦСКА. Через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков.
Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.
Счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.