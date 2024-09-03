Тренер «Зенита» Паскуаль: «Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова»

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о прохождении командой предсезонной подготовки.

— Сборы? Мы провели хорошую полноценную подготовку, сделали еще один шаг к тому, чтобы быть готовыми к новому сезону.

Пока мы провели три товарищеских матча, но пока мы не играли с командой из высшего дивизиона.

Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова. В этом году он пройдет чуть раньше, чем обычно. Для меня и для команды эти игры очень важны. Вы, наверное, отметили это по прошедшим сезонам. Я надеюсь, что мы пройдем полноценную, хорошую подготовку к сезону, — отметил Паскуаль.

В прошлом сезоне «Зенит» дошел до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где уступил московскому ЦСКА