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27 мая, 22:49

Тренер «Зенита» Паскуаль: «Добились непростой победы в концовке, это было тяжело»

Владислав Корегин
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями от победы над «Локомотивом-Кубань» (99:96, 2-0) во втором матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

Игра прошла 27 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «КСК-Арена». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник сине-бело-голубых Томас Эртель, набравший 23 очка.

«Эта игра шла очко в очко на протяжении всех 40 минут, обе команды хотели победить в основном за счет нападения, потому что в защите сегодня было играть тяжело. Счет иногда был не в нашу пользу, но мы более или менее контролировали ход матча. Добились непростой победы в концовке, это было тяжело», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Третья игра серии до трех побед состоится 30 мая в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Хавьер Паскуаль
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«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» во втором матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ