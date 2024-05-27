Тренер «Зенита» Паскуаль: «Добились непростой победы в концовке, это было тяжело»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями от победы над «Локомотивом-Кубань» (99:96, 2-0) во втором матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

Игра прошла 27 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «КСК-Арена». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник сине-бело-голубых Томас Эртель, набравший 23 очка.

«Эта игра шла очко в очко на протяжении всех 40 минут, обе команды хотели победить — в основном за счет нападения, потому что в защите сегодня было играть тяжело. Счет иногда был не в нашу пользу, но мы более или менее контролировали ход матча. Добились непростой победы в концовке, это было тяжело», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Третья игра серии до трех побед состоится 30 мая в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.