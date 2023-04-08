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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:35

Тренер «Зенита» высказался о выходе клуба в полуфинал Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ассистент главного тренера «Зенита» Иньиго Зорсано, который выполнял функции главного тренера в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против МБА (99:80, 3-1), прокомментировал выход в полуфинал турнира.

«Это была очень тяжелая серия для нас. Я должен поблагодарить МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей, даже если так казалось по счету. Сегодня первая половина была похожа на первый матч в Петербурге — и нам пришлось постараться, чтобы добиться успеха. После перерыва хорошо двигали мяч, создавали моменты, показали большую страсть и желание. Именно за счет этого и смогли победить», — приводит слова Зорзано сайт лиги.

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль пропустил четвертый матч против МБА из-за того, что вчера перенес срочную операцию по поводу острого аппендицита в одной из московских клиник.

«Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ сыграет с УНИКСом. Ранее стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

БК Зенит
БК МБА
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