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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:02

Форвард ЦСКА Жан-Шарль: «Трехочковые Уэйра в матче с «Самарой» — это нечто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тяжелый форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль подвел итоги матча против «Самары» (94:76) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Это действительно была хорошая игра. В течение встречи нам удавалось найти ресурсы, чтобы держать «Самару» на комфортной дистанции по очкам. Каспер Уэйр выдал просто сумасшедший матч, он был прекрасен. Его трехочковые — это нечто. Есть ли у нас в команде какие-то прозвища и называем ли мы Каспера «Стефом»? (баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри) Да, у нас есть пару забавных прозвищ, кличек в команде, но, наверное, я не могу их вам сказать. (Смеется)», — приводит слова Жан-Шарля Legalbet.

ЦСКА одержал девять побед подряд на старте нового сезона Единой лиги ВТБ и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
БК Самара
БК ЦСКА
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