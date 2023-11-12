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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:02

Уэйр назвал своего любимого баскетболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Разыгрывающий баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о том, кого он считает своим кумиром.

«За НБА я, конечно, слежу. Но из-за позднего времени начала матча здесь, в России, порой пропускаю, но в данном случае обязательно смотрю хайлайты игрового дня. Любимой команды у меня нет. Мне больше нравится персонально смотреть за игроками. Например, за Демаром Дерозаном, Джеймсом Харденом и другими. Кого бы я мог назвать своим кумиром? Всегда нравился Крис Пол: он небольшого роста, как и я. Всегда нравилась его игра. Его броски — это просто космос», — приводит слова Уэйра Legalbet.

ЦСКА одержал девять побед подряд на старте нового сезона Единой лиги ВТБ и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/legioner-tcska-uejr-nazval-svoego-lyubimogo/
Баскетбол
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