Ухов — о переходе Шведа в «Зенит»: «Поздравляю его с возвращением в лигу»

Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Швед, у меня не будет. Для нас «Зенит» — такой же принципиальный соперник, как «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В матчах с такими соперниками настрой всегда один — только на победу и на тяжелую игру. Алексея же только хочется поздравить с тем, что он вернулся в лигу. Уже скоро увидимся с ним на площадке. Хотел ли бы видеть Шведа в ЦСКА? Я не генеральный менеджер, поэтому на такие вопросы отвечать не могу. Не моя компетенция. Алексею только хочу пожелать удачи и поменьше травм», — цитирует Ухова Legalbet.ru.

Ранее Швед выступал в чемпионате Китая. В пяти матчах он в среднем набирал 6,4 очка, совершал 2,4 подбора и делал 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете в составе «Шаньси». Спустя два месяца баскетболист покинул китайскую команду.

Швед — лучший бомбардир (4313 очков) и ассистент (1311) в истории Единой лиги ВТБ. Ранее в России он играл за ЦСКА, «Химки» и «Динамо».