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Сегодня, 17:20

Ухов рассказал о целях ЦСКА в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал «СЭ» о противостоянии с «Зенитом» в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. В пятом матче ЦСКА уверенно обыграл петербургский клуб на выезде и вышел вперед в серии (99:73, 3:2).

— Чего ждете от следующего матча?

— Упорной борьбы. «Зенит» фактически прижат к стенке. Им надо выиграть, чтобы вернуть серию в Петербург. Уверен, что они выйдут с максимальным настроем. Нам надо быть максимально сфокусированными с первых минут и довести дело до общей победы.

— В пятом матче сразу 10 игроков ЦСКА набрали очки. Насколько важна глубокая ротация?

— Очень важна. Если в регулярке можно выигрывать матчи за счет мастерства одного-двух, пяти исполнителей, то в плей-офф важен вклад каждого члена команды. Все-таки мы проводим много игр за короткий период. Лидерам нужна передышка. Каждый это понимает и старается приносить пользу. Даже если играет совсем немного.

— Игроки между собой обсуждают, что ЦСКА важно вернуть титул после двухлетнего перерыва?

— Безусловно. Идем только к одной цели — выиграть Кубок Белова. Любое место, кроме первого, нас не устроит.

Полностью интервью Ухова читайте на сайте «СЭ»

БК Зенит
БК ЦСКА
Иван Ухов
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