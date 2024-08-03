Ухов считает, что аренда в «Парму» пойдет на пользу Руженцеву

Баскетболист ЦСКА Иван Ухов в интервью «СЭ» прокомментировал решение армейского клуба отправить Самсона Руженцева в аренду в пермскую «Парму».

— А что думаете про уход Самсона Руженцева в «Парму»?

— Мне кажется, что такая аренда пойдет ему на пользу. Так получилось, что в плей-офф он где-то не подходил Андреасу по стилю, по решениям. Где-то был сыроват. Поэтому аренда поможет ему получить игровые минуты, которых не хватало в последнее время. Он вполне может играть в «Парме» по 25-28 минут. И думаю, при таком раскладе Самсон прибавит и сможет обрести былую уверенность.

— Он входит в топ-3 самых талантливых российских игроков?

— Не хотел бы ограничиваться топ-3, у нас много талантливых ребят. Про Самсона же могу сказать, что у него есть все, чтобы стать большой атакующей силой любой команды: атлетизм, понимание игры, хороший бросок. Надо добавлять в мелочах и помнить, что нет предела совершенству. Если будет хороший матч, то рассматривать его только как первый шаг. Дальше усердно работать и приобрести стабильность. Это универсальный совет всем молодым баскетболистам.