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Единая лига ВТБ

19 января, 23:04

Ухов заявил, что баскетболисты ЦСКА плохо сделали свою работу в матче с «Локомотивом»

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Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива» (104:106).

Андреас Пистиолис (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo; 19&nbsp;января. ЦСКА и «Локо» выдали матч-триллер. Ярость Пистиолиса и отказ прийти на пресс-конференцию

«Для всех этот матч получился очень красивым и интересным, обе команды заработали больше ста очков. Но мы себе эту игру можем занести в актив только со знаком минус, потому что позволили набрать «Локомотиву» 106 очков. Учитывая, что наш средний показатель пропущенных — 70-75», — приводит Legalbet слова Ухова.

Он подчеркнул, что баскетболисты армейцев не могут быть рады этому результату.

«Команда свою работу сегодня сделала плохо: в защите не смогли остановить стремительные прорывы соперника, порой действовали не совсем умно. Из-за этого они почувствовали уверенность, разыгрались и очень часто забивали очень тяжелые броски. Мы со своей стороны должны останавливать такой темп соперника», — заявил Ухов.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, в следующей игре армейцы дома примут «Автодор» 22 января.

Источник: legalbet.ru
БК ЦСКА
Иван Ухов
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