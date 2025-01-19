Ухов заявил, что баскетболисты ЦСКА плохо сделали свою работу в матче с «Локомотивом»

Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива» (104:106).

«Для всех этот матч получился очень красивым и интересным, обе команды заработали больше ста очков. Но мы себе эту игру можем занести в актив только со знаком минус, потому что позволили набрать «Локомотиву» 106 очков. Учитывая, что наш средний показатель пропущенных — 70-75», — приводит Legalbet слова Ухова.

Он подчеркнул, что баскетболисты армейцев не могут быть рады этому результату.

«Команда свою работу сегодня сделала плохо: в защите не смогли остановить стремительные прорывы соперника, порой действовали не совсем умно. Из-за этого они почувствовали уверенность, разыгрались и очень часто забивали очень тяжелые броски. Мы со своей стороны должны останавливать такой темп соперника», — заявил Ухов.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, в следующей игре армейцы дома примут «Автодор» 22 января.