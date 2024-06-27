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Сегодня, 20:33

Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа

Виктория Кравченко
Николай Хряпа.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
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Саратовский «Автодор» сообщил о смерти бывшего баскетболиста команды Николая Хряпы. Клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Экс-баскетболист умер на 46-м году жизни. Что стало причиной смерти — не сообщается.

«Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.

Хряпа — воспитанник «Автодора». Он играл за команду с 1995 по 2001 год и признавался лучшим молодым игроком Евролиги в сезоне-1998/99. Он также выступал за «Урал-Грейт» и УНИКС, вместе с которым стал обладателем Кубка чемпионов FIBA. Выступал за сборную Украины.

Николай является старшим братом бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Виктора Хряпы.

Источник: https://t.me/bcavtodor/3470
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