УНИКС выиграл у «Астаны», набрав в два раза больше очков

УНИКС одержал разгромную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 109:54.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Винс Хантер, набравший 20 очков.

УНИКС вышел на первое место в турнирной таблице, команда еще ни разу не проигрывала в этом сезоне. «Астана» занимает 10-ю строчку с 1 победой и 3 поражениями.

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УНИКС (Казань) — «Астана» — 109:54 (27:20, 28:20, 32:6, 22:8)

У: Хантер (20), Лабери (17), Рэйнольдс (16)

А: Аксенов (13), Каныгин (10), Гаврилов, Мурзагалиев, Лиходей (все трое — 6)

16 октября. Казань. «Баскет-Холл».