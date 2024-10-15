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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:54

УНИКС на своем паркете победил «Астану»

Сергей Разин
корреспондент
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УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своем паркете «Астану» со счетом 97:81.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий казахстанской команды Маркелл Джонсон, набравший 26 очков. У хозяев центровой Джален Рейнольдс набрал 21 очко.

УНИКС с 5 победами занимает четвертое место в турнирной таблице, «Астана» без побед — на последней строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Астана» — 97:81 (15:15, 25:24, 25:27, 32:15)

15 октября. Казань. «Баскет-Холл».

БК Астана
БК УНИКС

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