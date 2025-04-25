УНИКС и «Автодор» встретятся в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС и «Автодор» встретятся во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет в «Баскет-холле» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Результаты игр Единой лиги ВТБ можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ» и нашей ленте новостей.

В прямом эфире матч УНИКС — «Автодор» покажут онлайн-кинотеатр «Okko», каналы «Матч ТВ» и «Матч! Игра», а также сайт matcvhtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Первый матч команд в четвертьфинале Единой лиги ВТБ завершился победой УНИКСа со счетом 99:70. В регулярном чемпионате УНИКС занял третье место, одержав 36 побед в 44 матчах, а «Автодор» финишировал шестым с 20 победами.