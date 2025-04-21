УНИКС и «Автодор» сыграют в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Серия до трех побед одного из соперников стартует в среду, 23 апреля. При необходимости команды проведут до пяти встреч. Более высоко «сеяная», в данной паре это УНИКС, принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый матчи.

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 УНИКС набрал 80 очков и финишировал третьим, «Автодор» с 64 очками расположился на шестом месте.

УНИКС — «Автодор»: расписание матчей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ-2024/25

1-й матч. 23 апреля (среда). 19.00. Казань. УНИКС — «Автодор»

2-й матч. 25 апреля (пятница). 19.00. Москва. УНИКС — «Автодор»

3-й матч. 28 апреля (понедельник). 18.00. Саратов. «Автодор» — УНИКС

4-й матч. 30 апреля (среда). 18.00. Саратов. «Автодор» — УНИКС (если потребуется)

5-й матч. 3 мая (суббота). 16.00. Казань. УНИКС — «Автодор» (если потребуется)

Время начала матчей — московское.