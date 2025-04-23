УНИКС победил «Автодор» в первом матче плей-офф, Рэйнольдс набрал 25 очков

УНИКС дома обыграл «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 99:70.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой хозяев Джален Рэйнольдс, набравший 25 очков.

УНИКС повел со счетом 1-0 в серии до трех побед. Второй матч пройдет в Казани 25 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 99:70 (23:26, 29:15, 25:14, 22:15)

У: Рэйнольдс (25), Акун-Перселл (15), Найт (11)

А: Агада (21), Кантер (14), Беслач (12)

23 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 1-0