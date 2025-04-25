УНИКС обыграл «Автодор» и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии

УНИКС дома победил «Автодор» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 100:85.

Лучшую результативность в этой встрече показали игроки команды хозяев ДеВон Акун-Перселл и Джален Рейнольдс, на счету которых по 19 очков.

Казанская команда увеличила преимущество в серии до трех побед — 2-0. Следующую игру УНИКС и «Автодор» проведут 28 апреля в Саратове.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 100:85 (21:23, 30:20, 24:21, 25:21)

УНИКС: ДеВон Акун-Перселл (19), Джален Рейнольдс (19), Маркус Кин (18)

«Автодор»: Калеб Агада (17), Керем Кантер (13), Джамал Джонс (11)

25 апреля. Казань. «Баскет-Холл»

Счет в серии: 2-0