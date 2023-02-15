ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу, потерпев второе поражение в сезоне

Сегодня, 22:10
ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:112.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. В составе московской команды 27 очков на счету Каспера Уэйра.
ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне. Команда сохраняет лидерство в группе А Единой лиги ВТБ. УНИКС находится на второй строчке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 112:104 ОТ (21:20, 34:18, 21:29, 16:25, 20:12)