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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:10

ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу, потерпев второе поражение в сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
УНИКС — ЦСКА — 112:104 ОТ.
Фото БК УНИКС
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ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:112.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. В составе московской команды 27 очков на счету Каспера Уэйра.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне. Команда сохраняет лидерство в группе А Единой лиги ВТБ. УНИКС находится на второй строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 112:104 ОТ (21:20, 34:18, 21:29, 16:25, 20:12)

БК УНИКС
БК ЦСКА
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