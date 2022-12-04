ЦСКА обыграл УНИКС на выезде в овертайме и нанес казанцам второе поражение в сезоне

ЦСКА обыграл УНИКС на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:93 ОТ.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий армейцев Алексей Швед, набравший 25 очков.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, красно-синие выиграли все 14 матчей в нынешнем сезоне.

УНИКС идет на второй строчке, казанцы потерпели второе поражение от армейцев в нынешнем розыгрыше чемпионата. Команда проигрывала только ЦСКА — УНИКС выиграл все остальные 12 матчей в регулярке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 93:95 ОТ (27:23, 20:23, 22:17, 15:21, 9:11)

У: Мэйкон (22), Димитриевич (19), Рэйнольдс (16)

Ц: Швед (25), Уэйр (22), Жан-Шарль (16)

4 декабря.