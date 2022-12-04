ЦСКА обыграл УНИКС на выезде в овертайме и нанес казанцам второе поражение в сезоне

Сегодня, 17:00
ЦСКА обыграл УНИКС на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:93 ОТ.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий армейцев Алексей Швед, набравший 25 очков.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, красно-синие выиграли все 14 матчей в нынешнем сезоне.
УНИКС идет на второй строчке, казанцы потерпели второе поражение от армейцев в нынешнем розыгрыше чемпионата. Команда проигрывала только ЦСКА — УНИКС выиграл все остальные 12 матчей в регулярке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 93:95 ОТ (27:23, 20:23, 22:17, 15:21, 9:11)
У: Мэйкон (22), Димитриевич (19), Рэйнольдс (16)
Ц: Швед (25), Уэйр (22), Жан-Шарль (16)
4 декабря.