23 мая, 23:00
Стало известно расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Первая игра пройдет в воскресенье, 26 мая, в Казани. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Если потребуются.
Время начала матчей — московское.
УНИКС выиграл серию с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-3. ЦСКА одержал победу в серии с «Зенитом» — 4-2.
Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».
Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.