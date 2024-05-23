Стало известно расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Первая игра пройдет в воскресенье, 26 мая, в Казани. Начало — в 16:30 по московскому времени.

УНИКС — ЦСКА: даты и расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ

первая игра: 26 мая в 16:30 мск в Казани;

вторая игра: 28 мая в 19:30 мск в Казани;

третья игра: 31 мая в 20:00 в Москве;

четвертая игра: 2 июня в 14:00 в Москве;

Если потребуются.

пятая игра: 5 июня в Казани,;

шестая игра: 8 июня в Москве;

седьмая игра: 11 июня — в Казани.

Время начала матчей — московское.

УНИКС выиграл серию с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-3. ЦСКА одержал победу в серии с «Зенитом» — 4-2.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

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