ЦСКА победил УНИКС в Казани

Сегодня, 16:00
УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл ЦСКА — 73:80.
Казанцы потерпели четвертое поражение в 13 встречах регулярного чемпионата, москвичи одержали 11-ю победу в 12 матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — ЦСКА — 73:80 (17:20, 19:24, 21:16, 16:20)
УНИКС: Рэйнольдс (18 + 7 подборов), Найт (14 + 9 подборов + 5 передач), Акун-Перселл (11 + 5 подборов), Тэйлор (11), Кулагин (10)
ЦСКА: Тримбл (20 + 7 подборов), Уэйр (19), Аврамович (10).
9 ноября. Казань. «Баскет-Холл».