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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:00

ЦСКА победил УНИКС в Казани

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УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл ЦСКА — 73:80.

Казанцы потерпели четвертое поражение в 13 встречах регулярного чемпионата, москвичи одержали 11-ю победу в 12 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА — 73:80 (17:20, 19:24, 21:16, 16:20)

УНИКС: Рэйнольдс (18 + 7 подборов), Найт (14 + 9 подборов + 5 передач), Акун-Перселл (11 + 5 подборов), Тэйлор (11), Кулагин (10)

ЦСКА: Тримбл (20 + 7 подборов), Уэйр (19), Аврамович (10).

9 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК УНИКС
БК ЦСКА

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