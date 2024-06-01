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Сегодня, 09:21

Курбанов: «Одного рецепта забрасывать по 90 очков за матч нет»

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Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, что помогает армейцам показывать высокую результативность в матчах плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что отличная результативность в последних играх — это плоды нашей работы на тренировках. Когда команда хорошо двигает мяч, качественно защищается — это всегда придает уверенности всем ребятам. В третьем матче финальной серии мы не лучшим образом атаковали в первой половине, много и не очень удачно пробовали атаковать с дальней дистанции, но за счет именно уверенности и поддержки друг друга нам удалось переломить ход игры в свою сторону. Поэтому в целом не сказал бы, что есть какой-то один рецепт того, позволяющий набирать больше 90 очков на протяжении четырех матчей подряд. Это заслуга многих. Думаю, можно сказать, что такие изменения в лучшую сторону как при игре в обороне, так и в атаке связаны со сменой тренера перед плей-офф», — приводит слова Курбанова Legalbet .

В пятницу, 31 мая, ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 80:72. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.

Источник: Legalbet
БК УНИКС
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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