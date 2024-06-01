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Сегодня, 10:34

Джекири — о победе над УНИКСом: «Чувствуем себя командой, которую нельзя переиграть»

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Центровой ЦСКА Тони Джекири поделился впечатлениями о третьей победе подряд над казанским УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы упорно работали весь сезон именно ради таких моментов. Команда сейчас на подъеме. Мы просто хотим на хорошей ноте закончить эту серию и сезон. В данный момент даже как-то трудно скрывать свои эмоции от того, что получилось забрать три игры из трех в финальной серии. Мы, разумеется, не ожидали, что будем вести 3-0 в серии после трех матчей. УНИКС очень сильная команда, они — чемпионы прошлого сезона. Единственное, в чем мы были уверены, что у нас сильная команда, и мы чувствуем себя той командой, которую нельзя победить», — сказал Джекири Legalbet.

В пятницу, 31 мая, ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 80:72. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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УНИКС — ЦСКА: видеообзор третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ